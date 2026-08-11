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बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन पर लगा रहा तांता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू जंक्शन पर सावन माह में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, और अधिकारी यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। स्टेशन पर कांवरियों की आवाजाही बनी हुई है।

बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन पर लगा रहा तांता
बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन पर लगा रहा तांता

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। सावन माह में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए पीडीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशन के सभी प्लेटफार्म कांवरियों से पटे हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर अनीता कुमारी मय फोर्स के साथ स्टेशन पर तैनात रहीं। अधिकारियों ने यात्रियों और कांवरियों से शांति बनाए रखने और रेलवे के नियमों का पालन करने की अपील की।सावन

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के पूरे महीने जंक्शन पर कांवरियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है।

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