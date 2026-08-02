बारिश का कहर, केरल में 8, कर्नाटक में 3 की मौत

केरल में भारी बारिश से आठ लोग मारे गए हैं और आठ लापता हैं। कर्नाटक में भी बरसात से तीन लोगों की मौत हुई। कई गांव पानी से घिरे हैं, और राहत कार्य जारी है। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। असम में स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन कई जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं।

मृतकों में तीन एक ही परिवार के, रेल सेवाएं भी प्रभावित 8 लापता, 14 घायल, कई गांव पानी से घिरे, राहत और बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। असम में बाढ़-बारिश से मुश्किल कम हो रही है, लेकिन केरल-कर्नाटक में आफत शुरू हो गई है। केरल में दो दिनों में भारी बारिश हुई है। यहां भूस्खलन से आठ लोगों की मौत हो गई और आठ लापता हैं। इसके साथ ही 13 लोग घायल हैं। कर्नाटक में भी बारिश से तीन लोगों की मौत हो गई।

केरल में भारी बारिश केरल में रविवार को फिर भारी बारिश हुई। इससे कई जिलों में स्थित गंभीर है। कई गांव पानी से घिरे हैं। बांधों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कहा कि 5,792 लोगों के लिए 209 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ पुलिस, स्थानीय एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। कई सड़कों पर यातायात बाधित है। कुछ की मरम्मत के बाद आवागमन शुरू हो गया है। बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में 320 मिमी बारिश हुई है।

कर्नाटक में स्थिति वही, कर्नाटक में सूखे के बीच बारिश से कई क्षेत्रों में जलसंकट में कमी की संभावना है, लेकिन भूस्खलन से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान शिवमोग्गा जिले कोक्कारेगारू के 35 वर्षीय मल्लिकार्जुन, 28 वर्षीय पत्नी नागावेनी और तीन वर्षीय बेटे संतोष के रूप में की गई है। पास में रह रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है।

ओडिशा में बाढ़ ओडिशा : हीराकुंड से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी

भारी बारिश के बीच हीराकुंड बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी रविवार को कटक के पास मुंडली पहुंचा, इससे महानदी का जलस्तर और बढ़ गया है। ऐसे में राज्य के दस जिलों को हाई अलर्ट है। बाढ़ से आठ लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि कई गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। अधिकारियों को प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री और मंत्री भी निगरानी कर रहे हैं।

असम में राहत के आसार पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से बाढ़ से घिरे असम में अभी थोड़ी राहत है। हालांकि, राज्य के सात जिले अभी भी बाढ़ से घिरे हैं और 1.78 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं।