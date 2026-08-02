Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश का कहर, केरल में 8, कर्नाटक में 3 की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

केरल में भारी बारिश से आठ लोग मारे गए हैं और आठ लापता हैं। कर्नाटक में भी बरसात से तीन लोगों की मौत हुई। कई गांव पानी से घिरे हैं, और राहत कार्य जारी है। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। असम में स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन कई जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं।

बारिश का कहर, केरल में 8, कर्नाटक में 3 की मौत

मृतकों में तीन एक ही परिवार के, रेल सेवाएं भी प्रभावित 8 लापता, 14 घायल, कई गांव पानी से घिरे, राहत और बचाव कार्य जारी

ये भी पढ़ें:केरल में बारिश का कहर, 8 की मौत; भूस्खलन और बाढ़ से कई लापता

नई दिल्ली, एजेंसी। असम में बाढ़-बारिश से मुश्किल कम हो रही है, लेकिन केरल-कर्नाटक में आफत शुरू हो गई है। केरल में दो दिनों में भारी बारिश हुई है। यहां भूस्खलन से आठ लोगों की मौत हो गई और आठ लापता हैं। इसके साथ ही 13 लोग घायल हैं। कर्नाटक में भी बारिश से तीन लोगों की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:केरल में बाढ़ और भूस्खलन से चार की मौत, चार मछुआरे लापता

केरल में भारी बारिश

केरल में रविवार को फिर भारी बारिश हुई। इससे कई जिलों में स्थित गंभीर है। कई गांव पानी से घिरे हैं। बांधों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कहा कि 5,792 लोगों के लिए 209 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ पुलिस, स्थानीय एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। कई सड़कों पर यातायात बाधित है। कुछ की मरम्मत के बाद आवागमन शुरू हो गया है। बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में 320 मिमी बारिश हुई है।

कर्नाटक में स्थिति

वही, कर्नाटक में सूखे के बीच बारिश से कई क्षेत्रों में जलसंकट में कमी की संभावना है, लेकिन भूस्खलन से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान शिवमोग्गा जिले कोक्कारेगारू के 35 वर्षीय मल्लिकार्जुन, 28 वर्षीय पत्नी नागावेनी और तीन वर्षीय बेटे संतोष के रूप में की गई है। पास में रह रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है।

ओडिशा में बाढ़

ओडिशा : हीराकुंड से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी

भारी बारिश के बीच हीराकुंड बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी रविवार को कटक के पास मुंडली पहुंचा, इससे महानदी का जलस्तर और बढ़ गया है। ऐसे में राज्य के दस जिलों को हाई अलर्ट है। बाढ़ से आठ लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि कई गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। अधिकारियों को प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री और मंत्री भी निगरानी कर रहे हैं।

असम में राहत के आसार

पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से बाढ़ से घिरे असम में अभी थोड़ी राहत है। हालांकि, राज्य के सात जिले अभी भी बाढ़ से घिरे हैं और 1.78 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं।

सामान्य प्रश्न

केरल में भूस्खलन से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
केरल में भूस्खलन से आठ लोगों की मौत हो गई और आठ लापता हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Karnataka Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।