गंगा का जलस्तर बढ़ा, सिद्ध बाबा घाट पर तेज कटान

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। बुधवार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर गुरुवार को भी लगातार बढ़ता रहा। गंगा का पानी किनारों से निकलकर खादर क्षेत्र की ओर फैलने लगा है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जबकि किनारों से उतरता पानी किसानों की फसलों तक पहुंच गया है। अवंतिका देवी गंगा घाट पर भी गंगा का जल सीढ़ियों तक पहुंच गया है। मंदिर के बिल्कुल समीप तेज बहाव से गंगा की धारा गुजर रही है। पूरे गंगा क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और अधिकांश टापू जलमग्न हो चुके हैं।गंगा

के तेज बहाव से किनारों पर कटान लगातार तेज हो रहा है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर पिछले वर्ष बनाई गई आरसीसी सड़क का करीब चार से पांच मीटर हिस्सा कटकर गंगा में समा गया। तेज धारा अब सड़क के नीचे तक पहुंच चुकी है, जिससे सड़क के और हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों गौरव गुर्जर, विपिन गुर्जर, रोहित और राकेश ने बताया कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो अगले एक-दो दिनों में गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है। फिलहाल गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन आबादी से दूर होने के कारण रिहायशी इलाकों में तत्काल खतरा नहीं है। हालांकि किसानों और गंगा किनारे रहने वाले लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।