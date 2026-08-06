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हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया 27 हजार 162 क्यूसेक पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कैराना में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण हथिनीकुंड बैराज से यमुना में बुधवार को 27162 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि मंगलवार को 7500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि की संभावना है लेकिन यह खतरे की बात नहीं है।

हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया 27 हजार 162 क्यूसेक पानी

कैराना। पहाड़ी व मैदानी इलाकों बारिश के चलते बुधवार सुबह हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 27162 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी के चलते गुरुवार को यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। मंगलवार सुबह हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 7500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था। जबकि जलस्तर 228.75 मीटर दर्ज किया गया था। लेकिन, पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के चलते बुधवार प्रात: आठ बजे हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 27162 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके गुरुवार प्रात: तक क्षेत्र में पहुंचने पर जलस्तर बढ़ने की संभावना हैं। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता आशु कुमार ने बताया कि गुरुवार को जलस्तर में वृद्धि की संभावना हैं, लेकिन खतरे की बात नहीं है।

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