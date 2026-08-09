मौसम: पहले हफ्ते में ही महीने की आधी बारिश
मेरठ में अगस्त के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई है। 14 अगस्त तक सीमित क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी, जबकि अंत में फिर से अच्छी बारिश की उम्मीद है। किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन उमस और गर्मी बढ़ सकती है। अगस्त में अब तक 126.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 58.1 फीसदी अधिक है।
अगस्त के पहले हफ्ते में मेरठ में अच्छी बारिश हुई है। अगस्त महीने की कुल बारिश के सापेक्ष आधी से ज्यादा केवल इस हफ्ते में ही दर्ज हो चुकी है। अब 14 अगस्त तक सीमित क्षेत्रों में छुटपुट बारिश का ही दौर चलेगा। आखिरी हफ्ते में फिर से अच्छी बारिश लौट सकती है। बारिश के इस ट्रेंड से किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि छुटपुट बारिश और दिन में धूप निकलने से उमस एवं गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आठ अगस्त तक मेरठ में 126.6 मिमी बारिश हो चुकी है जो सामान्य के सापेक्ष 58.1 फीसदी है। अगस्त में औसत बारिश 217.9 मिमी है।
बीते 24 घंटे में मेरठ में 21.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। शनिवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 33.7 एवं 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। दिन का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक जबकि रात का 1.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। शुक्रवार के सापेक्ष दिन में पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मेरठ का एक्यूआई 57 दर्ज हुआ जो संतोषजनक श्रेणी में है।
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज