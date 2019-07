दिल्ली-NCR में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ, सड़कों पर भरा पानी

दिल्ली-एनसीआर हुई झमाझम बारिश दिल्ली को पानी से लबालब कर दिया। मानसून आने के काफी समय बाद ऐसी बारिश देखकर लोग खुश हो रहे हैं। बारिश के बाद दिल्ली का तापमान 27 डिग्री पर पहुंच गया जो आमतौर पर दिन में 35 से 40 के बीच रहता है।

इसके साथ ही जगह-जगह पर जलभराव भी देखने को मिला। कहीं -कहीं तो सड़कों पर एक फिट से ज्यादा पानी भर गया। कई जगहों पर तो ट्रैफिक जाम की नौबत बन गई। हालांकि रविवार का दिन होने समस्या कम देखने को मिली।

यहां आज बारिश की ताजा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कैसे जोरदार बारिश हो रही है।

(आईटीओ दिल्ली की तस्वीर)

Delhi: Rain lashes parts of the city, temperature dips to 27 Degrees Celsius. #DelhiRains pic.twitter.com/lEx0IroCAY