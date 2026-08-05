रांची में आज भारी बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट
रांची समेत झारखंड में बुधवार को अच्छी बारिश हुई। गोड्डा में 166.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए शनिवार को भारी बारिश और तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में वर्षा का स्तर सामान्य से कम है, लेकिन तापमान सामान्य हो गया है।
रांची, वरीय संवाददाता। रांची समेत झारखंड में बुधवार को अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक संताल के जिलों में बारिश हुई। गोड्डा में लगातार दूसरे दिन सबसे अधिक 166.4 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में गुरुवार को भी अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। कुछ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इनमें रांची, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले दो दिन तूफानी हवा के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में बुधवार को रांची में झमाझम बारिश हुई। दिन के करीब चार से लेकर शाम सात बजे तक हल्की बारिश होती रही।
राज्य में एक जून से लेकर अब तक 408 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य बारिश 559.8 मिमी से 27 फीसदी कम है। जबकि, रांची में इस अवधि के दौरान 492.4 मिमी बारिश हुई, जो कि 579.3 मिमी से 15 फीसदी कम है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पड़ोसी बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग और बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुई है। राज्य में बारिश होने से तापमान सामान्य हो चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में दो डिग्री नीचे आया है। जबकि, राज्य में पूर्वी सिंहभूम का अधिकतम सबसे अधिक 35.4 डिग्री दर्ज किया गया।
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