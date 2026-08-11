कल से गहराएंगे बादल, तीन दिन तक भारी बारिश के आसार

रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी में मंगलवार शाम करीब पौन घंटे यानी 45 मिनट (4:30 से 5:15 बजे) हुई 45.2 मिमी की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी। दिनभर मौसम साफ रहने के बाद शाम में अचानक काले बादलों, गर्जन और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके चलते स्टेशन रोड, लालपुर मेन रोड, किशोरगंज, रातू रोड, चुटिया, कांटाटोली और कोकर समेत शहर के कई निचले इलाकों और चौक-चौराहों पर भारी जलजमाव हो गया। सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। अचानक शुरू हुई बारिश से बचने के राहगीर सड़क किनारे दुकानों या किसी शेड में छिपते दिखे।

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेगा और रांची सहित आसपास के जिलों में तीन दिनों तक घने बादल छाए रहने व भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र ने बताया कि 1 जून से 11 अगस्त तक रांची में 576.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत (636.9 मिमी) से महज 9 फीसदी कम है। यहां पर मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है।रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के पश्चिमी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गुजरने वाला मानसून ट्रफ रांची से गुजर रहा है। वहीं, राज्य में बुधवार को बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम भाग पर स्थित साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न दबाव क्षेत्र बन जाएगा। इसके प्रभाव से राज्य में 16 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है।