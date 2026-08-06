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झमाझम बारिश से जगह-जगह जलभराव, आवागमन बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में सावन के दौरान भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मंगलवार से लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और सरकार और निजी कार्यालयों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। पिछले 36 घंटे में लगभग 102 मिमी बारिश हुई है और आगे भी बारिश की संभावना है।

झमाझम बारिश से जगह-जगह जलभराव, आवागमन बाधित
झमाझम बारिश से जगह-जगह जलभराव, आवागमन बाधित

प्रयागराज। सावन में मौसम पूरी तरह से सक्रिय है। मंगलवार से शुरू हुआ घनघोर बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। जोरदार बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। सरकारी व निजी कार्यालयों में लोगों को पंहुचने में परेशानी हुई। लगातार बारिश से जगह-जगह जलभराव होने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। पिछले 36 घंटे में लगभग 102 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अगस्त तक हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। गुरुवार को सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। बारिश के कारण सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति जार्जटाउन, बाई का बाग, रामबाग, राजरूपपुर, करेलाबाग, भारती भवन, रामभवन चौराहा, बांगड धर्मशाला, सीएमपी कॉलेज के सामने, नया बस स्टॉप के पास, मेडिकल चौराहा, पत्रिका चौराहा, निरंजन डॉट पुल और लोक सेवा आयोग के पास है।

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बारिश के कारण पिछले तीन दिन में छह डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं पिछले दो दिन में तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई।

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