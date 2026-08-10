शुकतीर्थ में गंगा खतरे के निशान के करीब, पुल से टकराया पानी
मोरना, उत्तराखंड में जारी बारिश के कारण गंगा और सोलानी नदी उफान पर हैं। शुकतीर्थ में गंगा का जलस्तर गंभीर रूप से बढ़ रहा है, जिससे प्रमुख स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।
मोरना उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते गंगा और सोलानी नदी उफान पर हैं। शुकतीर्थ में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से मुख्य स्नान घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो गईं और पानी शुकदेव सेतु के ऊपरी हिस्से से टकराने लगा। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में खतरे की आशंका बनी हुई है।
सुरक्षा उपाय
रविवार को गंगा का पानी घाट के आसपास फैल गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी लक्ष्मण सिंह वर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि के दृष्टिगत श्रद्धालु गंगा से जल उठाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा माइक से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी जा रही है।वहीं गंगा स्नान घाट पर शुक्रताल चौकी प्रभारी विवेक चौधरी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
जल स्तर की जानकारी
गंगा का जलस्तर बढ़ने से शुकतीर्थ से इच्छावाला खादर जाने वाला मार्ग भी जलमग्न हो गया है और आसपास की फसलों में पानी भर गया है।
जल स्तर का मानक
केंद्रीय जल बोर्ड के गेज पाठक प्रीतम सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर दो बजे शुकतीर्थ में गंगा का जलस्तर 226.16 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के बिंदु 226.50 मीटर के करीब है। उन्होंने बताया कि शाम तक जलस्तर की स्थिति स्थिर बनी हुई थी। शुकतीर्थ में जलस्तर का मानक बिंदु 219.00 मीटर है।
सामान्य प्रश्न
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