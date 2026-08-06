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उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश, मानसून हुआ फिर एक्टिव

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। लोगों को बारिश और भूस्खलन के संभावित खतरों के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश, मानसून हुआ फिर एक्टिव

देहरादून। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार रात एवं गुरुवार सुबह को कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं, इन जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर पड़ने की भी आशंका जताई गई है। वहीं हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज गर्जना और बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लक्सर में सबसे अधिक 101 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा खानपुर में 95 मिमी, मोरी और यमकेश्वर में 75-75 मिमी, कर्णप्रयाग में 68 मिमी, जाखोली में 62 मिमी, ऋखणीखाल में 59 मिमी, नैनीताल और पांडुकेश्वर में 58-58 मिमी, बागेश्वर में 54.5 मिमी, जौलीग्रांट में 53.5 मिमी तथा देहरादून में 53 मिमी बारिश दर्ज की गई। विकासनगर में 44 मिमी, मालदेवता में 41 मिमी और मोहकमपुर में 42 मिमी वर्षा हुई। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंतनगर में 26.1 डिग्री, मुक्तेश्वर में 15.9 डिग्री और नई टिहरी में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने नदी-नालों के किनारे, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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