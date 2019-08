मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज 

पुणे में रविवार को भारी बारिश के साथ ही जिला प्रशासन ने एक परामर्श जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रशासन ने यह आशंका भी जताई है कि स्थिति नाजुक हो सकती है। इसके मद्देनजर स्कूलों एवं कॉलेजों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है। रविवार शाम मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में पुणे शहर में छिटपुट स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की। साथ ही, इसी अवधि में जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया है। शहर को जलापूर्ति करने वाले बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के चलते रविवार को मुठा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जिले में निचले इलाकों को सतर्क कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा है कि बारिश को लेकर यहां और पिंपरी छिंदवाड़ में सोमवार को शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद मुला, मुठा, पावना, भीमा और नीरा नदियां उफान पर हैं। राम ने कहा, ''हमने नागरिकों को एक परामर्श जारी कर अपने घरों से तब तक नहीं निकलने को कहा है, जबतक कि बहुत जरूरी ना हो क्योंकि स्थिति नाजुक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके से अब तक 2000 से 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने बताया कि कामशेट इलाके में एक मकान में फंसे एक परिवार के सात लोगों को बल की एक टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस मकान में पानी भर गया था।

Maharashtra Government: Considering the hint of heavy rainfall tomorrow, citizens of Mumbai Metropolitan Region may move out of their homes only if absolutely essential. All urgent services will continue. https://t.co/H8KhzKpsTO