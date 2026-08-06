7 तक मध्यम से भारी वर्षा और वज्रपात की आशंका
उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिन मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा की आशंका है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा सहित अन्य जिलों में 7 अगस्त तक बुरे मौसम की चेतावनी है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम वर्षा, उच्च आर्द्रता और तापमान का अनुमान लगाया है।
पूसा, निज संवाददाता। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों तक मेघगर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, शिवहर आदि जिलों में 7 अगस्त तक मेघगर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इस अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में 10-15 किमी प्रति घंटा की गति से पुरवा हवा चल सकती हैं। इस दौरान सापेक्ष आर्द्रता सुबह में करीब 90 प्रतिशत एवं दोपहर में 60 से 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 30-36 डिग्री एवं न्यूनतम 25-27 डिग्री के आसपास रह सकता है।
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