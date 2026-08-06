Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

7 तक मध्यम से भारी वर्षा और वज्रपात की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिन मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा की आशंका है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा सहित अन्य जिलों में 7 अगस्त तक बुरे मौसम की चेतावनी है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम वर्षा, उच्च आर्द्रता और तापमान का अनुमान लगाया है।

7 तक मध्यम से भारी वर्षा और वज्रपात की आशंका

पूसा, निज संवाददाता। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों तक मेघगर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, शिवहर आदि जिलों में 7 अगस्त तक मेघगर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इस अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में 10-15 किमी प्रति घंटा की गति से पुरवा हवा चल सकती हैं। इस दौरान सापेक्ष आर्द्रता सुबह में करीब 90 प्रतिशत एवं दोपहर में 60 से 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:Bihar Weather Today 05 August: बिहार में आज बारिश और वज्रपात, भागलपुर-मुजफ्फरपुर समेत इन 17 जिलों में बरसेंगे बदरा

पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 30-36 डिग्री एवं न्यूनतम 25-27 डिग्री के आसपास रह सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Rain Samastipur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।