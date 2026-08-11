मेरठ : शिवरात्रि पर जमकर बरसे बादल, शिवालयों में बम-बम
मेरठ में मंगलवार को शिवरात्रि के दिन मौसम में अचानक बदलाव आया और भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश के बावजूद शिवभक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। औघड़नाथ मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में 'बोल बम' के जयकारे गूंजे। बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव भी हुआ।
मेरठ। मंगलवार को शिवरात्रि पर मौसम में एकाएक हुए बदलाव ने शहर को भिगो दिया। मेरठ सहित आसपास के हिस्सों में बादल जमकर बरसते रहे और शिवालयों में बोल बम, बम-बम के जयकारे भी गूंजते रहे। भारी बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और औघड़नाथ मंदिर से लेकर शहर के शिवालयों में शिवभक्त पहुंचते रहे। बारिश के बीच शिवभक्तों का जलाभिषेक होता रहा। पूर्वानुमान के उलट मंगलवार सुबह मौसम ने एकाएक रंग बदला और घने बादल छा गए। नौ बजे से हल्की बारिश ने दस्तक दी और इसके बाद जमकर बारिश शुरू हो गई। मेरठ सहित आसपास के हिस्सों में इस अवधि में तेज बारिश होती रही।
बारिश के बीच शहर के शिवालयों में शिवभक्तों की लाइन भी लगी रही। औघड़नाथ मंदिर में कांवडियों के साथ-साथ शहर के लोग भी जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। कॉलोनियों में बने शिवालयों में भी जलाभिषेक होता रहा। वहीं, भारी बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव हो गया। गढ़ रोड से लेकर घंटाघर और दिल्ली रोड सहित निचले इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि बारिश से उमस एवं गर्मी से राहत मिली। दुपहर बाद बारिश पर ब्रेक लगने का अनुमान है, लेकिन देर शाम फिर से बारिश दस्तक दे सकती है।
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