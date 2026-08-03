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बारिश से फिर गली-मोहल्ले में जमा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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सहरसा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम ने सोमवार को अचानक बदलाव लाया और कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। नगर निगम की जलनिकासी की अव्यवस्था के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय जनता को जलजमाव के कारण आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगली बारिश 5 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है।

बारिश से फिर गली-मोहल्ले में जमा पानी

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर सहित जिले के कई हिस्से में जमकर बारिश हुई। कई दिनों बाद हुई बारिश से सुखी सड़कों पर फिर से पानी जमा हो गया। सोमवार की सुबह अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश होने लगी। जिसके बाद दोपहर तक बूंदाबांदी होती रही दोपहर बाद मौसम साफ हो गया और हल्की धूप निकल गया। मौसम विभाग के अनुसार जिले में लगभग 33 मिली मीटर से अधिक बारिश हुई। रविवार को न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश से नगर निगम के कई मोहल्ले की सड़क कीचड़ पानी में तब्दील हो गया। कई मुख्य सड़क सहित गली मोहल्ले की सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। जिस जमा बीच आवाजाही से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिससे विगत कई दिनों से कई सड़क कीचड़ पानी से बेहाल रहने की संभावना है। इससे लोगों को काफी दिक्कत होने लगी है.

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रिफ्यूजी चौक से कहरा रोड में जलजमाव

रिफ्यूजी चौक से कहरा प्रखंड जाने वाली सड़क पर जलजमाव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पानी निकासी नहीं किये जाने से सड़क पर जमा पानी से सड़क टूटने की संभावना है। वहीं वाहनों के आवाजाही से कीचड़ पानी उछलकर पड़ता है। जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

सराही चौक सड़क पर भी जमा पानी

सराही कब्रिस्तान चौक समीप बेंगहा जाने वाली सड़क पर कई फीट पानी जमा है। मुख्य सड़क होने से दिनरात लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन कीचड़ पानी के कारण लोगों को आवाजाही में खासे परेशानी हो रही है। कीचड़ पानी बीच गड्ढे का पता नहीं रहने से लोग फिसल कर गिरते हुए आते जाते हैं। वहीं गाड़ियों की आवाजाही से स्थानीय दुकानदार को काफी फजीहत झेलना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि गाड़ियों की आवाजाही के दौरान कीचड़ पानी के छींटे दुकान में पड़ता रहता है.

कई वार्ड में गंदे पानी के बीच आवाजाही

शहर के कई वार्डों में जलजमाव से लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। नबटराहा वार्ड 36 वार्ड 37 के कई सड़कों पर गंदा पानी के बीच आवाजाही करना पड़ रहा है। वहीं न्यू कालोनी, शिवपुरी सड़क, गौतमनगर सडक, सहित अन्य सड़क पर जलजमाव लगा हुआ है। सड़क पर पानी रहने से कई मोहल्लों के लोगों को हाथ में जुता चप्पल लेकर पैदल पार करना पड़ रहा है.

5 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी मध्यम अवधि के पूर्वानुमान के अनुसार 5 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 80 और 80 प्रतिशत के बीच और अपराहन सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 45 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है और सतही हवा की गति 15 किमी प्रति घंटा से 15 किमी प्रति घंटा अधिकतर पूर्वी दिशा और फिर उत्तरी पच्शिमी दिशा में चलने की संभावना है। आगामी दिनों में आसमान बादलो भरा होगा व वर्षा होने कि संभावना ज्यादातर बन रही है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सहरसा में बारिश के बाद क्या स्थिति है?
सहरसा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। नगर निगम की जलनिकासी की अव्यवस्था के कारण लोग परेशान हो रहे हैं।
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