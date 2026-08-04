Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बराज से छूटा पानी फैल रहा दियारा क्षेत्र में, दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

मधुबनी के दियारा क्षेत्र में नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। सोमवार को वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 1.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जल संसाधन विभाग और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

बराज से छूटा पानी फैल रहा दियारा क्षेत्र में, दहशत

मधुबनी, एक प्रतिनिधि। नेपाल के तराई क्षेत्र में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से सोमवार देर शाम करीब 1.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके प्रभाव से मंगलवार को धनहा स्थित गौत्तम बुद्ध सेतु के निचले हिस्से के दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। हालांकि अभी तक बाढ़ का पानी दियारा के गांवों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उधर, रोहुआ नाला भी उफान पर है। नाला के अगले और निचले हिस्सों में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। स्थिति पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नेपाल के तराई क्षेत्र में मंगलवार को भी लगातार बारिश होती है, तो दियारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में निचले इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरी तरह अलर्ट हैं। विभाग द्वारा तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nepal Water Level
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।