केरल-कर्नाटक में भारी बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद, सीएम ने किया बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा

कर्नाटक में भारी बारिश से वहां के लोगों को जन-जीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन की तरफ से कोडगु, धारवाड़, मंगलुरू, हसन, बेलागवी, मैसूर, करवार और उडुपी में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है।

बारिश के चलते स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश

भारी बारिश के चलते जिल अथॉरिटी की तरफ से जारी रेड अलर्ड के चलते आठ और नौ अगस्त को कुडगु जिले के स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिरिबगिलु इलाके के सकलेशपुर-सुब्रहमण्य रोड घाट पर पटरियों को मरम्मत करने का काम जारी है।

येदियुरप्पा ने किया बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा

उधर, मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बाढ़ग्रस्त बेलागवी क्षेत्र का आज दौरा किया।

कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशऩ (केएसआरटीसी) के पीआरओ ने कहा- “मैंगलोर डिविजन से महाराष्ट्र सेक्टर तक बसों का संचालन रोक दिया गया है। हम पुणे, मुंबई, शिरडी वाया वीजापुरा, सोलापुर में बसों को चला रहे हैं। संबंधित डीसी से बात की है और सड़क की स्थिति अच्छी है।”

केरल के कबिनी डैम में जलस्तर बढ़ा

केरल बाढ़ के चलते अब तक 800 परिवारों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि और और अस्थाई कैंप खोले जाएंगे। अब तक वायनाड जिले में दो लोगों की मौत की खबर आई है।

केरल में कबिनी बांध का जलस्तर 46,000 क्यूसेक बढ़ गया है। बांध स 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वक्त कबिनी डैम में 2281.5 फीट पानी है जबकि अधिकतम सीमा 2284 फीट है।

