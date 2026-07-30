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हरिद्वार के बाजारों में सड़कों पर जलभराव, भीगते हुए आवाजाही कर रहे राहगीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार में बारिश ने मौसम को बदल दिया है, जिससे ज्वालापुर के बाजारों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर दो फुट तक पानी जमा हो गया है और स्थानीय लोग पिछले चार दशकों से इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। भगत सिंह चौक और टिबड़ी अंडरपास पर भी जलभराव से परेशानियाँ हो रही हैं।

हरिद्वार के बाजारों में सड़कों पर जलभराव, भीगते हुए आवाजाही कर रहे राहगीर
हरिद्वार के बाजारों में सड़कों पर जलभराव, भीगते हुए आवाजाही कर रहे राहगीर

हरिद्वार। धर्मनगरी में बारिश ने मौसम का मिजाज बदला दिया है। बारिश के बीच ज्वालापुर के बाजारों में बनी जलभराव की समस्या। सड़कों पर दो फुट तक बारिश का पानी जमा हो रहा है। बारिश में भीगते हुए जलभराव से राहगीरों को गुजरना पड़ रहा है। गली मोहल्लों में भी जल जमाव हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले चार दशकों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं होता। कहा कि भगत सिंह चौक अंडरपास और टिबड़ी अंडर पास पर भी जलभराव से दिक्कत बनी हुई है। कनखल और उत्तरी हरिद्वार में भी सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही।

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