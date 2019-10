दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश, ट्रैफिक और उड़ानों पर पड़ा असर

दिल्ली और एनसीआर में बुधवार की रात जोरदार बारिश हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई।

तेज बारिश के चलते जहां कई इलाकों में भारी जाम से लोगों को जूझना पड़ा तो वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे के संचालन में भी असर पड़ा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 7 बजकर 58 से 8 बजकर 22 मिनट के बीच भारी बारिश के चलते आईजीआई एयरपोर्ट से चार विमानों का रुट डायवर्ट करना पड़ा और विमानों का संचालन स्थगित करना पड़ा।

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Moti Bagh. pic.twitter.com/Fnk2qnbWFA