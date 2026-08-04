मौसम: राजधानी में बारिश और जाम ने किया बेहाल, आज भी यलो अलर्ट

आया नगर में 49.3 मिमी हुई बारिश नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

आया नगर में 49.3 मिमी हुई बारिश नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

बारिश के प्रभाव राजधानी में मंगलवार को हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। शाम को हुई तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लंबा जाम लगा रहा। कई जगह बारिश के कारण गाड़ियों के खराब होने की भी सूचना थी।

मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को भी यलो अलर्ट है और राजधानी में कई जगह बारिश की संभावना है।

जल भराव की स्थिति बारिश के कारण राजधानी में कई जगह जल भराव के मामले भी सामने आए। इससे भी यातायात में दिक्कतें हुई।

विभिन्न इलाकों में बारिश का माप राजधानी के कई हिस्से में सुबह भी बारिश हुई जबकि कई हिस्से में शाम को तेज बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सबसे अधिक बारिश आया नगर में 49.3 मिमी दर्ज की गई जबकि छतरपुर में 20.5 मिमी, सफदरजंग में 9.4 मिमी, पालम में 8.1 मिमी, लोधी रोड पर 3.7 मिमी तथा राजघाट पर 2 मिमी दर्ज की गई।

तापमान और नमी राजधानी में बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। राजधानी का मानक अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।

राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 100 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 76 फीसद दर्ज किया गया।

भविष्यवाणी मौसम विभाग ने बुधवार के मौसम के बारे में सामान्य रूप से बादल छाए रहने। सुबह व दोपहर को कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अलग अलग समयों पर 20 से 25 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से

दक्षिण पश्चिमी हवा भी चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।