मसूरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित
मसूरी में मौसम के बदलने से शाम 5:00 बजे भारी बारिश शुरू हो गई। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ, माल रोड पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। नगर पालिका की नालियां चोक होने से सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा। कोहरे और ठंड ने भी लोगों को परेशान किया।
मसूरी l संवाददाता पर्यटन नगरी मसूरी में शाम 5:00 बजे करीब मौसम के करवट बदलते ही शहर में भारी बारिश शुरू हो गई जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया। इस दौरान माल रोड पर भी जल भराव की स्थिति हो गई। इससे पैदल चलने वालों, वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व शहर में सुबह से लेकर शाम 4:00 बजे तक कभी धूप तो कभी आसमान में बादल छाए रहे। दिन भर रुक-रुक कर हल्की बारिश भी होती रही।बारिश के चलते नगर पालिका की अधिकांश नालियां चोक होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे आने-जाने वालों के साथ ही दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शहर में चारों तरफ घना कोहरा छा गया जिससे वाहन चलाने वालों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तापमान में आई गिरावट के बाद ठंड बढ़ गई जिसके चलते लोग गर्म कपड़ों में नजर आए।
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