जौनसार बावर में 10 सड़कों पर यातायात ठप, 60 हजार की आबादी प्रभावित
बारिश ने जौनसार-बावर की करीब 60 हजार की आबादी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक 10 सड़कों पर यातायात ठप है, जिससे जरूरी सामान की किल्लत हो गई है। ग्रामीण बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जेसीबी मशीनों से रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
बारिश ने जौनसार बावर की करीब 60 हजार की आबादी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी क्षेत्र की 10 सड़कों पर यातायात ठप रहा। अधिकांश सड़कें मलबा, बोल्डरों से पटी हुई हैं। सड़कों के बंद होने से क्षेत्र में रसोई गैस, सब्जी के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य जरूरी सामान की किल्लत भी पैदा हो गई है। लोगों का संपर्क समाज की मुख्यधारा से पूरी तरह कट गया है। बारिश के कारण सड़कें बंद होने से ग्रामीणों के सामने बाजार पहुंचना और यहां से सामान लेकर फिर गांव पहुंचना चुनौती बना है।
आपदा प्रबंधन के अनुसार त्यूणी-मोरी-पुरोला, फेडिज-सनेल, जगादरी-पांवटा-रोहड़ू-राजबन राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 24 सड़कों पर यातायात ठप है, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंच मार्ग बंद होने से सारी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं। विशेषकर लोग जरूरी काम के लिए बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया कि सड़कें बंद होने से लोगों को भारी मुश्किलें हो रही है। बरसात के दौरान लोग राजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति काफी खराब है। कई जगहों पर सड़कों में बरसाती खड्ड बह रहे हैं तो कई जगहों पर बड़े-बड़े बोल्डर गिरे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें