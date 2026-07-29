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2 अगस्त तक पूरे राज्य में होगी बारिश, कुछ जगहों पर भारी वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के सभी जिलों में 2 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है, विशेषकर कोल्हान में। इससे तापमान में कमी आएगी और धान उत्पादक किसानों को रोपनी के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा।

2 अगस्त तक पूरे राज्य में होगी बारिश, कुछ जगहों पर भारी वर्षा

जमशेदपुर । राज्य के लगभग सभी जिलों में 2 अगस्त तक बारिश होगी लेकिन कुछ जिलों में काफी भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है की कोल्हान के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने का अनुमान है। इससे अगले दो दिनों में तापमान में कमी आएगी। इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ धान उत्पादक किसानों को होगी जिन्हें रोपनी के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

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