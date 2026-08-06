चार दिन के येलो अलर्ट में एक मिमी से कम बारिश
गोरखपुर में बुधवार को बादल और सूरज के बीच लुकाछिपी हुई। शाम को बारिश हुई जो रात में मूसलधार हो गई। अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों में मानसूनी गतिविधियों में गिरावट की चेतावनी दी है।
गोरखपुर वरिष्ठ संवाददाता। बुधवार को दिन में सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी चलती रही। लेकिन शाम को काले बादलों ने बूंदों की शक्ल ले लिया, जो देर रात मूसलधार बारिश में बदल गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि मानसून की सक्रियता के लिहाज से अगस्त का पहला हफ्ता बेहद निराशाजनक है। पहले हफ्ते में चार दिन यलो अलर्ट के रहे। इस बीच सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा कुछ इलाकों में बूंदाबांदी ही हुई। रविवार को 0.6 और बुधवार को 0.3 मिमी बारिश हुई।
अन्य दिनों में केवल ट्रेस बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 6 दिनों तक मानसूनी गतिविधियों में गिरावट होगी। आसमान में हल्के काले बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
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