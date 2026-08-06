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कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत तक गिरावट, पुराने स्टॉक से हो रही आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा जिले में बारिश की वजह से राजमहल कोयला परियोजना का उत्पादन प्रभावित हुआ है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन 25 हजार टन कोयला उत्पादन होता था, लेकिन अब यह घटकर 5 हजार टन रह गया है। बारिश से खदानों में खनन कार्य में कठिनाई आ रही है, और यदि बारिश जारी रही तो और समस्याएं हो सकती हैं।

कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत तक गिरावट, पुराने स्टॉक से हो रही आपूर्ति

गोड्डा, प्रतिनिधि। जिले में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर राजमहल कोयला परियोजना के उत्पादन पर पड़ा है। भारी वर्षा के कारण खदानों में खनन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात ऐसे हैं कि जहां सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 25 हजार टन कोयला उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्तमान में उत्पादन घटकर महज 5 हजार टन प्रतिदिन रह गया है। बारिश के कारण ओपनकास्ट खदानों में जलभराव, फिसलन और मशीनों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर खनन कार्य सुरक्षा कारणों से भी धीमा करना पड़ा है। इसके बावजूद परियोजना प्रबंधन उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बाधित नहीं होने देने के लिए पहले से उपलब्ध स्टॉक से डिस्पैच जारी रखे हुए है।

जानकारों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो उत्पादन पर और अधिक असर पड़ सकता है।

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