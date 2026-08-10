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खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही यमुना, उफान पर हिंडन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर कम हो गया है, जबकि हिंडन नदी का पानी किसानों की फसलों में घुसना शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग का कहना है कि बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही यमुना, उफान पर हिंडन
खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही यमुना, उफान पर हिंडन

बागपत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बागपत में यमुना के साथ हिंडन नदी खतरे के निशान पर पहुंची हुई है। रविवार को यमुना नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया, लेकिन अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हिंडन का पानी किसानों की फसलों में घुसने लगा है, जिससे किसानों की नींद उड़ चली है। वहीं, रविवार को हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 11 हजार क्यूसेक पानी प्रतिघंटे छोड़ा गया। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर बारिश हो रही है। जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर क्षमता से अधिक पानी का स्टॉक हो गया है।

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पानी के स्टॉक को कम करने के लिए यमुना और हिंडन नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यमुना नदी में लगातर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा गया था, लेकिन अब हथनीकुंड़ बैराज से कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। रविवार को पचायरा गेज के अनुसार यमुना का जलस्तर 208.60 दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान 209 मीटर से 40 सेंटीमीटर कम है। हालांकि अभी भी निवाड़ा, बागपत, पाली, काठा, सांकरौद, सुभानपुर, नूरपुर मुजविदा, अब्दुलपुर, काठा, मवीकलां, कोताना, जागौस और नैथला आदि गांवों के किसानों की फसलें यमुना के पानी से जलमग्न है, जिसके चलते उनके बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर हिंडन नदी भी अब अपने सबाब पर पहुंचने लगी है। रविवार को हिंडन नदी का पानी बालैनी और चांदीनगर क्षेत्र के किसानों की फसलों में घुसना शुरू हो गया, जिसके चलते हिंडन किनारे सब्जी की फसल उगाने वाले किसान परेशान बने हुए है। उनका कहना है कि यदि जलस्तर ओर बढ़ गया, तो सब्जी की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अनिल कुमार निमेश ने बताया कि यमुना और हिंडन नदी से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। अब हथनीकुंड़ बैराज से कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। फिर भी बाढ़ चौकियां यमुना और हिंडन के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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