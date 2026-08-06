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गंगा के जलस्तर में तेज बढ़ाव शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, बुधवार सुबह जलस्तर 61.96 मीटर था और शाम तक यह 62.14 मीटर पहुंच गया। कई गंगा घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं, लेकिन घाटों का आपस में संपर्क बना हुआ है।

गंगा के जलस्तर में तेज बढ़ाव शुरू

वाराणसी। बनारस समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बुधवार शाम से फिर बढ़ने लगा। शाम चार बजे से ढाई सेंटीमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हालांकि गंगा अभी चेतावनी बिंदु से 8.16 मीटर दूर हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक बुधवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 61.96 मीटर पर था। तब तक बीते 24 घंटों के दौरान जलस्तर में 12 सेंमी की बढ़ोतरी हुई। शाम चार बजे तक जलस्तर स्थिर था। उसके बाद तेज बारिश की वजह से ढाई बढ़ोत्तरी शुरू हो गई। छह बजे जलस्तर 62.10 मीटर जबकि रात आठ बजे 62.14 मीटर था।

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रात 8 बजे वृद्धि दर 1.5 सेंमी प्रति घंटा थी।कई घाटों की सीढ़ियां जलमग्नचौसट्टी घाट, ललिता घाट, मीर घाट, जानकी घाट, आनंदमयी घाट, दशाश्वमेध घाट समेत दर्जनों अन्य गंगा घाटों की सीढ़ियां अभी डूबी हैं। हालांकि घाटों का आपस में सम्पर्क नहीं कटा है। अहिल्याबाई घाट स्थित जुगल रुक्मणी मंदिर का काफी हिस्सा गंगा में डूब गया है। जिला प्रशासन, जल पुलिस, एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आपदा मित्रों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

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