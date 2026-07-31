नरौरा से छोड़ा 1.53 लाख क्यूसेक पानी, गंगा में मध्यम बाढ़

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद नरौरा बैराज से दोपहर 12 बजे छोड़े गए एक लाख 53 हजार क्यूसेक पानी के बाद गंगा में मध्यम बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए सोरों के लहरा, कछला और कादरगंज घाटों पर अलर्ट जारी किया है। गंगा किनारे स्थित गांवों के ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। नरौरा से छोड़ा गया पानी जिले से बहना शुरू हो गया है। गुरूवार की सुबह आठ बजे नरौरा बैराज से एक लाख 40 हजार और दोपहर 12 बजे एक लाख 53 हजार पानी छोड़े जाने से गंगा में मध्यम बाढ़ के हालात बन गए हैं।

श्रावण माह में गंगा घाटों पर कावंड़ियों की वजह से सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नदी में बेरीकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को किनारे पर ही सुरक्षित स्नान करने की सलाह दी गई है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ व पीएसी की फ्लड यूनिट के गोताखोर भी बाढ़ राहत के अत्याधुनिक संसाधनों के साथ तैनात हैं।श्रद्धालु के गंगा में स्नान करते समय डूबने की स्थिति में गोताखोर तुरत बचाव कार्य शुरू करेंगे। पटियाली क्षेत्र में गंगा किनारे बसे गांवों पशुपालकों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। नदी में उफान के चलते पशुओं को गंगा किनारे पर नहीं चराने के लिए कहा गया है। गुरूवार को बिजनौर बैराज से भी गंगा में एक लाख 75 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। बिजनौर से छोड़ा गया पानी सोरों के लहरा घाट से 36 घंटे बाद बहना शुरू हो जाएगा। सिंचाई विभाग लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है।