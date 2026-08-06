स्टेट हाईवे-19 पर कटुकीचैल के समीप भारी मलबा आया
नई टिहरी में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कुमाल्डा-सत्यों स्टेट हाईवे-19 और नरेंद्रनगर-रानीपोखरी स्टेट हाईवे-77 पर मलबा आने से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस स्थिति में पुलिस और संबंधित विभाग मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं ताकि यातायात को सुचारु किया जा सके।
नई टिहरी। टिहरी-टिहरी जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कुमाल्डा-सत्यों स्टेट हाईवे-19 पर कटुकीचैल के समीप भारी मलबा आने से अवरूद्ध हो गया है, तो वहीं नरेंद्रनगर-रानीपोखरी स्टेट हाईवे-77 पर जगह-जगह मलबा बोल्डर आने के चलते अवरुद्ध हो गया है। जिसके चलते जगह-जगह वाहन भी फंस गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संबंधित विभाग के साथ समन्वय बनाकर यातायात को सुचारु करने के लिए जेसीबी मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने की कार्यवाही चल रही है।
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