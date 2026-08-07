सुबह चेतावनी पार, फिर घटा गंगा का जलस्तर
उफान को लेकर गंगाघाटों पर अलर्ट दिखी जल पुलिस और एसडीआरएफ शुक्रवार को गंगा सुबह चेतावनी निशान को पार कर बही, जिससे त्रिवेणी समेत आसपास क्षेत्र के गंगा
पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में शुक्रवार को गंगा सुबह चेतावनी निशान को पार कर बही, जिससे त्रिवेणी समेत आसपास क्षेत्र के गंगाघाट पानी से पूरी तरह लबालब दिखे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी हरकत में दिखे। उन्होंने गंगघाटों व तटों से श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित दूरी पर रहने की चेतावनी दी। सुबह नौ बजे तक गंगा चेतावनी रेखा 339.50 से 15 सेंटीमीटर ऊपर बही। जबकि, इसके बाद का जलस्तर कम होना शुरू हो गया। शाम छह बजे गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से नीचे आ गया।
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