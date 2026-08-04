अपडेट : केरल में बारिश से 25, असम में दो की मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। असम में बाढ़ और बारिश से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, केरल में बारिश के कारण 25 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में 150 से अधिक सड़कें बंद हैं। राहत कार्य में हजारों लोगों के लिए कैंप लगाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पूर्वोत्तर के दौरे पर, असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में करेंगे समीक्षा हिमांचल में भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त, कई जगह आवाजाही रोकी गई

नई दिल्ली, एजेंसी। असम के बाद बारिश और बाढ़ अब केरल में कहर बरपा रही है। राज्य में एक अगस्त से जारी बारिश से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, असम में मंगलवार को मौत के दो नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में कम हो रहे पानी के बीच बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमें घर-घर पहुंच रही हैं। हिमाचल में डेढ़ सौ से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इन पर वाहनों की आवाजाही बंद है।

केरल की स्थिति सरकार के अनुसार, केरल तीन दिनों में सामान्य से लगभग तीन गुना अधिक बारिश हुई। इससे चार लोग लापता और दस लोग घायल हैं। इससे 52 घर नष्ट हों गए हैं। 565 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। राज्य में 400 से अधिक राहत शिविरों में 18,000 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तीन दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इस दौरान वह असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान और चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लेंगे। राहत कार्य में लगे अधिकारियों के अनुसार, असम में एक लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। मौतों की संख्या 87 पहुंच गई है। कई जिलों में बारिश हुई है, लेकिन गांवों में पानी कम हो रहा है। 14,230 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें पानी से खराब हो गईं। करीब 55,000 जानवर बह गए, जबकि 35,000 प्रभावित हुए। यहां मेडिकल और पशु चिकित्सा टीमों को तैनात किया गया है।

गुजरात में स्वास्थ्य टीमें गुजरात में बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य टीमें जुट गईं हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6,868 मेडिकल कैंप लगाकर जांच और इलाज किया गया। सभी जिलों और आठ नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हर जिले में अतिरिक्त इमरजेंसी स्वास्थ्य टीमें, वाहन और कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में स्थिति हिमाचल में डेढ़ सौ से अधिक सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण डेढ़ सौं से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार, मंगलवार शाम तक कुल 153 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद थी। सबसे अधिक 51 सड़कें मंडी में, सिरमौर में 39, कुल्लू में 36, शिमला में 15, कांगड़ा और चंबा में पांच-पांच और ऊना में दो सड़कें बंद रहीं। सिरमौर जिले में मंगलवार को भारी बारिश के बीच जलमुशा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंसे 25 लोगों को सिरमौर पुलिस और होम गार्ड के जवानों ने बचाया।

अन्य राज्यों में बारिश राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश

उमस भरी गर्मी के बीच मंगलवार को राजस्थान, हरियाणा-पंजाब के कई स्थानों पर राहत की बारिश हुई। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के अंबाला, हिसार, नारनौल, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर में बारिश हुई। इसी तरह पंजाब के पटियाला में अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट, बरनाला और मोहाली में बारिश हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजस्थान के दौसा जिले के मंडावर में सबसे अधिक 107 मिमी बारिश दर्ज की गई। डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, कोटा और सिरोही जिलों के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हुई। भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों मेंमध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।