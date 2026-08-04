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सावन की पहली झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 अगस्त माह की पहली बारिश से शहर में चारों तरफ पानी-पानी0 आधे घंटे में 30 एमएम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत 0 बारिश की वजह से शहर के कुछेक इलाकों

सावन की पहली झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत

हमीरपुर, संवाददाता। कमजोर मानसून के बीच मंगलवार को सावन की पहली झमाझम बारिश से जनमानस को बड़ी राहत मिली। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के चेहरों पर बारिश की बूंदों से सुकून तैरने लगा। आधे घंटे तक झमाझम बारिश से शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया। कुल 30 एमएम बारिश रिकार्ड की गई। हालांकि इस साल जून और जुलाई में औसत से भी कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। कई दिनों से रोज आसमान पर बादलों का डेरा था, मगर बारिश का अतापता नहीं था। मंगलवार को भी सारा दिन लोगों को गर्मी ने बेहाल कर रखा था। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई त्थी, लेकिन शाम होते-होते बादल जमकर बरसे। इस साल मानसून की कमजोरी की वजह से लोगों को खासी निराशा हाथ लगी है। किसान भी उम्मीदों के मुताबिक बारिश न होने से परेशान था। जून और जुलाई दोनों महीनों में महज 159 एमएम बारिश हुई है जो कि औसत से बेहद कम है। ऐसे में जनपद में सूखे की काली छाया मंडरा रही है。

दिन में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान

मंगलवार की सुबह आसमान पर बादल थे, लेकिन सारा दिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन में दो बजे से तीन बजे के बीच हल्की-फुल्की बूंदें भी गिरी, लेकिन उससे राहत नहीं मिली, बल्कि उमस भरी गर्मी और बढ़ गई। लेकिन शाम पांच बजे के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया। आसमान पर काली घटाएं छाई और करीब आधे घंटे तक मुख्यालय में झमाझम बारिश हुई। जिससे चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा।

कई स्थानों पर जलभराव

बारिश की वजह से कचहरी मार्ग, प्रधान डाकघर, रिजर्व पुलिस लाइन, डीएम-एसपी के बंगला के आसपास का इलाका पानी से भर गया। कांशीराम कॉलोनी में भी जलभराव हुआ। हालांकि थोड़ी ही देर में पानी स्वत: ही बहकर नाले-नालियों से होता हुआ निकल गया। इस दौरान फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जून में 34, जुलाई में 125 एमएम बारिश

15 जून से मानसूनी बारिश की तारीख से लेकर अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। बारिश से इसी माह उम्मीदें हैं। सितंबर माह में बारिश ढलान पर होती है। इस साल 15 से 30 जून तक 34 एमएम और जुलाई में 125 एमएम बारिश ही रिकार्ड की गई है।

बारिश से सूख रही तिल की फसल में आई जान

फोटो नंबर 17- बारिश से तिल की फसल लहलहाने लगी।

बिवांर। बिवांर सहित आसपास के गांवों में दोपहर शुरू हुई बूंदाबांदी से सूखने की कगार पर खड़ी तिल की फसल में जान आ गई है। पिछले 10 दिन से बारिश न होने से धान, उड़द, तिल की फसलें सूख रही थी। जमीन में दरारें दिख रही थी। दोपहर 12 बजे के बाद हुई हल्की बारिश से से फौरी तौर पर फसलों को राहत मिल गई है। किसान पिंटू पाठक ने बताया कि बारिश से दो-तीन दिनों तक तिल को राहत रहेगी। आनंद पाठक ने बताया कि तीस बीघा में धान लगाया हुआ है। बारिश हल्की होने से धान में राहत मिलने की उम्मीद कम है।

बारिश के अभाव में सूख रही फसलें

कुरारा। क्षेत्र में एक सप्ताह से अधिक एक समय बीत जाने के बाद भी बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ फसलों में ज्वार, तिल, मूंग, उड़द, अरहर आदि फसलें खराब हो रही थी। किसानों को पानी का बेसब्री से इंतजार था। देर रात से आसमान में छाए घने बादलों से उम्मीद थी कि अच्छी बरसात हो जाएगी, लेकिन रात से लेकर सारा दिन बादलों की आवाजाही रही लेकिन बरसात टपक बूंद वाली ही हो पाई। किसान बृजेंद्र सिंह ने बताया कि फसलों के लिए पानी की अधिक जरूरत है। हल्की बूंदा-बांदी होने से कुछ फसलों को राहत मिली है। फिर भी बरसात का इंतजार किसान कर रहे है। क्षेत्र में तिल की फसल का क्षेत्रफल अधिक है।

बारिश के इंतजार ने बढ़ाई चिंता, सूखने लगी फसलें

भरुआ सुमेरपुर। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के अभाव में खरीफ मे बोई गई फसलों में विपरित असर पड़ने की संभावना बनने लगी है। सर्वाधिक परेशानी धान किसानों को हो रही है। क्षेत्रीय किसान उदयभन यादव, राजा सिंह यादव, धीरेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, प्रदीप गुप्ता, सुरेश यादव, राजकुमार, मेवालाल, हीरालाल, राजेश कुमार, रामबाबू सोनी, देशराज के मुताबिक कम बारिश से खरीफ में बोई गई ज्वार, अरहर, मूंग, बाजरा, तिल आदि की फसलों में विपरीत असर पड़ सकता है क्योंकि तेज धूप के चलते खेतों में नमी का अभाव हो रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बारिश से किसानों को क्या राहत मिली?
बारिश से तिल की फसल लहलहाने लगी और किसानों को राहत मिली है।
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