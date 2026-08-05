रुक-रुक कर हो रही बारिश से धान की रोपनी को मिली रफ्तार, 93 फीसदी रोपनी पूर्ण

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में झमाझम बारिश ने धान की रोपाई को रफ्तार दे दी है। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार, अबतक 92 प्रतिशत से अधिक फीसदी रोपाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा कि मौसम अनुकूल होने व बारिश के जोर पकड़ने से धान रोपनी का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष धान लक्ष्य 1,03,667 हेक्टेयर क्षेत्र में धान रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरुप अब-तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 95 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में धान रोपनी पूरी हो चुकी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 92.41 प्रतिशत है। वहीं, खरीफ सीजन में 11555 हेक्टेयर लक्ष्य के अनुरुप 11004.26 मक्का रोपनी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो कि 95.23 प्रतिशत है। इसी प्रकार से 3359 लक्ष्य के अनुरुप 2847 यानि कि 84.76 प्रतिशत अरहर, 411 लक्ष्य के अनुरुप 360.75 यानि कि 87.77 प्रतिशत उड़द जबकि खरीफ सीजन में दलहन की अन्य फसलों की बुआई का कार्य 88.62 प्रतिशत पूरा हो गया है।

मौसम की स्थिति जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जिले में अब-तक 92.41 प्रतिशत धान रोपनी पूरी हो चुकी है। मौसम की स्थिति अनुकूल बनी रही तो शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया जाएगा। खेतों में जहां पानी जमा हो जाने से किसानों ने ली राहत की सांस जिले में रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद धान की रोपनी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद धान रोपनी तेज हो गई है। बारिश के कारण निचले इलाके के खेतों में जहां पानी जमा हो जाने से किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं ऊंचे इलाके के खेतों में भी किसान पंप सेट व बिजली मोटर पंप सेट क सहारे खेतों में पानी डालकर धान की रोपनी कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय से मूसलाधार बारिश नहीं होने से किसानों को धान की रोपनी करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाकर बैठे थे। ऐसे में इंद्र देवता की नजर अब किसानों पर पड़ने लगी है। अब रुक-रुक कर ही सही लेकिन बारिश होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। अब समय पर बारिश होने व पर्याप्त बारिश होने से खेतों में नमी बनी है। खेत में नमी रहने से किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पंप पर कम निर्भर रहना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार, इससे खेती की लागत में कमी आई है, वहीं, रोपनी कार्य को भी गति मिली है।

फसल की बढ़वार समय पर रोपनी होने से फसल की बढ़वार होगी बेहतर सीवान सदर प्रखंड समेत विभिन्न क्षेत्रों में किसान सुबह से शाम तक रोपनी में जुटे हुए हैं। कृषि विभाग के अनुसार यदि मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो जल्द ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। समय पर रोपनी होने से फसल की बढ़वार बेहतर होगी, वहीं उत्पादन बढ़ने की संभावना भी प्रबल है। इधर, कृषि विभाग ने किसानों को प्रमाणित बीजों व संतुलित उर्वरकों के प्रयोग व खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी है। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार, बारिश अधिक होने से जलजमाव से फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए निकासी की व्यवस्था जरूरी है। सदर प्रखंड के किसान मोहन भगत, अशर्शी भगत, रामाशंकर चौधरी, मो. फरीद आदि ने बताया कि इस बार मानसून किसानों का भरपूर साथ दी है। पर्याप्त बारिश होने से खेतों में पानी की कमी नहीं है, मजदूर भी लगातार रोपनी कार्य में लगे हुए हैं। किसानों को उम्मीद है कि मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार होगी।