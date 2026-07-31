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पानी का जमाव होने से मखाना किसानों के चेहरे खिले, मिल रहा अच्छा भाव

By Hindustan | Bureau
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पानी का जमाव होने से मखाना किसानों के चेहरे खिले, मिल रहा अच्छा भाव पानी का जमाव होने से मखाना किसानों के चेहरे खिले, मिल रहा अच्छा भावपानी का जमाव हो

पानी का जमाव होने से मखाना किसानों के चेहरे खिले, मिल रहा अच्छा भाव

कटिहार, निज प्रतिनिधि बुधवार की देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से मखाना किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेती की उपरी जमीन पर लगाए गए मखाना में पानी का जमाव होने से पैदावार भी बेहतर होगी। वहीं तालाब व जलाशय में भी पानी पूरी तरह भर जाने के कारण मखाना के लिए फायदेमंद साबित होगा। जिले में मखाना की खेती 12 हजार हेक्टेयर में होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी पंकज कुमार ने बताया कि मखाना के लिए तीन फीट से अधिक पानी होना चाहिए। बुधवार को हुई बारिश मखाना के लिए वरदान साबित होगी। बुधवार को राज्य में सबसे अधिक बारिश मनिहारी व कोढ़ा में हुई।

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मनिहारी में 45.4 एमएम, कोढ़ा में 42.2 एमएम तथा अमदाबाद में 32.4 एमएम बारिश रिकार्ड किया गया। हलांकि खेतों में लगे मखाना को निकालने का काम शुरू हो गया। 60 फीसद से अधिक रकवे में मखाना अब भी लगी हुई है। किसानों को मखाना का भाव भी अच्छा मिल रहा है। मखाना की गुर्री जहां कुछ दिन पूर्व तक पांच से सात हजार प्रति क्विंटल के भाव में था। वहीं अब 10 हजार प्रति क्विंटल तक भाव पहुंच गया है। मखाना के कारोबार का ट्रेंड भी बदल रहा है। अब व्यापारी खेतों में लगे मखाना का भाव पहले ही रकवे के हिसाब से तय कर लेते हैं। एक एकड़ में लगे मखाना के लिए सवा लाख तक की बोली लगाई जाती है। खेतों में पानी का जमाव होने से अब एक एकड़ में लगे मखाना का भाव डेढ़ लाख से भी अधिक पहुंच गया है। मखाना की खेतों की बोली पहले ही लगने से किसान गुर्री निकालने व पटवन की परेशानी से भी बच जाते हैं। बताते चलें कि जिले में प्राणपुर, कोढ़ा सहित अन्य जलजमाव वाले इलाके में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हर वर्ष जिले से खाड़ी व यूरोपीय देशों तक मक्का भेजा जाता है। लगातार रूक-रूककर हो रही बारिश से मखाना की खेती इस बार किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। मखाना किसान रणजीत कुमार, विवेकानंद आदि ने बताया कि मखाना खेतों में पानी लगा होने से व्यापारियों द्वारा प्रति एकड़ बोली पिछले वर्ष की अपेक्षा लगाई जा रही है।

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