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धनबाद में आंधी के साथ झमाझम हुई बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में मंगलवार रात हुई जोरदार बारिश और तेज हवाओं ने जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई। बिजली आपूर्ति भी बाधित रही और अगले तीन दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है।

धनबाद में आंधी के साथ झमाझम हुई बारिश

धनबाद। धनबाद में मंगलवार की रात जोरदार बारिश हुई। बादलों में तेज गर्जन के साथ-साथ तेज हवाएं भी चलीं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर नालियों का पानी भी बहने लगा और जगह-जगह जलजमाव हो गया। इससे लोगों को आवागमन करने में कठिनाई हुई। बारिश होते देख विभाग ने आपूर्ति बाधित कर दी। बारिश छूटने के बाद भी आधा घंटे तक बिजली गुल रही। अगले तीन दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है।

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