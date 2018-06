मौसमः 13 राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र और गोवा की ओर बढ़ा मानसून

दक्षिण भारत में मानसून आने के साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तो वहीं उत्तर भारत में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। कर्नाटक में बारिश से पिछले 24 घंटों में हुई घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई। मानसून के महाराष्ट्र और गोवा की ओर बढ़ने की सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। यहां पिछले दो दिनों से बीच-बीच में बारिश हो रही है। अगले दो-तीन दिनों में मानसून त्रिपुरा, मेघालय के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और केरल में भारी बारिश हो सकती है।

वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक के बाहरी क्षेत्र और आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजल चमक सकती है।

