कटिहार : सिमालुगुड़ी में बाढ़ का असर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द व डायवर्ट कीं

कटिहार, असम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। प्रभावित ट्रेनें डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा जानकारी की पुष्टि करने का आग्रह किया है।

कटिहार, एक संवाददाता। असम के सिबसागर जिले के सिमालुगुड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की है।

रेलवे की व्यवस्था रेलवे के अनुसार 5 अगस्त से चलने वाली डिब्रूगढ़-नई दिल्ली एवं नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़-नॉर्थ, लखीमपुर- रंगापाड़ा नॉर्थ-रंगिया होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी। वहीं हावड़ा-डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस तथा लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस को भी वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ नागालैंड एक्सप्रेस को मरियानी तक ही चलाया जाएगा, जबकि वापसी में यह ट्रेन मरियानी से ही खुलेगी। डिब्रूगढ़ और मरियानी के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा।

रद्द ट्रेनें एनएफआर ने पांच अगस्त को चलने वाली जोरहाट टाउन-तिनसुकिया पैसेंजर, तिनसुकिया-लुमडिंग डेमू, लेडो-गुवाहाटी इंटरसिटी, रंगिया-न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी, लेडो-रंगिया पैसेंजर तथा सिमालुगुड़ी-डिब्रूगढ़ पैसेंजर सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हैं। प्रभावित रेलखंड पर जल्द से जल्द सुरक्षित रेल परिचालन बहाल करने के लिए 24 घंटे कार्य किया जा रहा है। यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है