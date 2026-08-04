Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कटिहार : सिमालुगुड़ी में बाढ़ का असर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द व डायवर्ट कीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

कटिहार, असम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। प्रभावित ट्रेनें डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा जानकारी की पुष्टि करने का आग्रह किया है।

कटिहार : सिमालुगुड़ी में बाढ़ का असर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द व डायवर्ट कीं

कटिहार, एक संवाददाता। असम के सिबसागर जिले के सिमालुगुड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की है।

रेलवे की व्यवस्था

रेलवे के अनुसार 5 अगस्त से चलने वाली डिब्रूगढ़-नई दिल्ली एवं नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़-नॉर्थ, लखीमपुर- रंगापाड़ा नॉर्थ-रंगिया होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी। वहीं हावड़ा-डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस तथा लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस को भी वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ नागालैंड एक्सप्रेस को मरियानी तक ही चलाया जाएगा, जबकि वापसी में यह ट्रेन मरियानी से ही खुलेगी। डिब्रूगढ़ और मरियानी के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा।

रद्द ट्रेनें

एनएफआर ने पांच अगस्त को चलने वाली जोरहाट टाउन-तिनसुकिया पैसेंजर, तिनसुकिया-लुमडिंग डेमू, लेडो-गुवाहाटी इंटरसिटी, रंगिया-न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी, लेडो-रंगिया पैसेंजर तथा सिमालुगुड़ी-डिब्रूगढ़ पैसेंजर सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हैं। प्रभावित रेलखंड पर जल्द से जल्द सुरक्षित रेल परिचालन बहाल करने के लिए 24 घंटे कार्य किया जा रहा है। यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है

सामान्य प्रश्न

असम में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं?
जोरहाट टाउन-तिनसुकिया पैसेंजर, तिनसुकिया-लुमडिंग डेमू, लेडो-गुवाहाटी इंटरसिटी, रंगिया-न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी, लेडो-रंगिया पैसेंजर तथा सिमालुगुड़ी-डिब्रूगढ़ पैसेंजर सहित कई ट्रेनें रद्द की गई हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Assam Bhagalpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।