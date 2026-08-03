बारिश-बाढ़ ने अब तक 100 से अधिक लोगों की जान ली
उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 75000 परिवारों को राहत दी गई है। केरल और कर्नाटक के हालात भी गंभीर हैं, जहां कई लोग लापता हैं और राहत-बचाव कार्य जारी हैं।
गुवाहाटी/ तिरुअनंतपुरम, एजेंसी। उत्तर से दक्षिण तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। असम, केरल और कर्नाटक में 10 दिन के भीतर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हैं। असम सरकार ने राज्य में प्रभावित 75000 से अधिक परिवारों के लिए 160 करोड़ की अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी कर दी है। वहीं, केरल और कर्नाटक सरकारों ने भी नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 85 हो गई है।
बाढ़ से कुल प्रभावित लोगों की संख्या 1.36 लाख है। उन्होंने बताया कि शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में लगभग 75000 परिवारों के मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इनमें से हर परिवार के लिए 15000 की अंतरिम सहायता राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में लगभग 160 करोड़ रुपये सीधे जमा कराए गए हैं। कठिनाइयां झेलने वाले परिवारों के साथ हमारी सरकार मजबूती से खड़ी है।उधर, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोमवार को बताया कि राज्य में बारिश-बाढ़ के कारण 15 लोगों की जान गई है। सात लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि राहत-बचाव अभियान जारी हैं। 316 राहत शिविरों में 11000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। केरल के कई इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। मलप्पुरम के पनाक्कड में एक निर्माण स्थल पर भूस्खलन से सड़क बाधित रही। उधर, कर्नाटक में भी तीन लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। सरकार बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें