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दून समेत छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

दून समेत छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार के लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और तेज से अति तेज बारिश के दौर पड़ने की संभावना जताई गई है, जबकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है। शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री, मुक्तेश्वर में 20.7 डिग्री और नई टिहरी में 24.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

दून में मैनुअल स्टेशन पर 15.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि बेरीनाग में 18.5 मिमी, उखीमठ में 18.4 मिमी, मोहकमपुर में 15.5 मिमी और विकासनगर में 14.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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