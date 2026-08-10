भारी बारिश के बीच गंगा घाटों पर सतर्क रहें कांवड़िए, प्रशासन अलर्ट
हरिद्वार। जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने डाक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गंगा घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने
हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्रशासन ने डाक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगा घाटों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर सतर्क निगरानी के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने या तेज बहाव की स्थिति में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगा घाटों पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने गंगा घाटों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।
संवेदनशील और जोखिम वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए श्रद्धालुओं को ऐसे स्थानों पर जाने से रोका जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने डाक कांवड़ियों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान गंगा में स्नान करने और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी बरतें। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जलभराव की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आमजन और कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।
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