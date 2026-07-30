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एक से तीन अगस्त के बीच बारिश का अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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वर्षा की संभावना को देखते हुए धान की रोपाई की व्यवस्था करें किसान अधिकतम

एक से तीन अगस्त के बीच बारिश का अलर्ट

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए लो प्रेशर एरिया के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत आसपास के राज्यों में बीते दो दिनों से झमाझम बारिश जारी है। इस मौसमी सिस्टम का फायदा पूर्वी बिहार समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसे जिलों को कम मिला। भागलपुर समेत आसपास में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक से तीन अगस्त के बीच भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर, बुधवार सुबह से शाम तक आसमान में बादल उमड़ते रहे, लेकिन जिले के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई।

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दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी की मात्र 96 प्रतिशत रही। 9.6 किमी/घंटा की तेज गति से पूर्वा हवा चलती रही। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। इधर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार के अनुसार 30 जुलाई से दो अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।बीएयू सबौर द्वारा जारी मौसम आधारित कृषि परामर्श के अनुसार वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाकर वर्षा जल का संचयन करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके।

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