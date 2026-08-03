सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब,श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
सावन माह की पहली सोमवारी पर प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भक्तों ने महादेव और माता पार्वती के दर्शन के साथ विभिन्न पूजा अर्चनाएं कीं। कांवरियों का विशेष ध्यान रहा, और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं कीं।
मंडरो। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।महादेवरण शिव मंदिर,मिर्जाचौकी थाना रोड स्थित युवराजेश्वर शिव मंदिर,एनएच-80 स्थित पंथेश्वर शिव मंदिर तथा भगैया शिव मंदिर में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ शिवलिंग पर जल,दूध,बेलपत्र,धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति,समृद्धि तथा परिवार के मंगलमय जीवन की कामना की।महादेवरण स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर विशेष रूप से कांवरियों की भीड़ देखने को मिली।दूर-दराज से पहुंचे शिवभक्त हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ जलाभिषेक करते नजर आए,जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।श्रद्धालुओं
की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर मंदिर समिति की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी।मंदिर परिसर में कतारबद्ध दर्शन,पेयजल, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं थीं।पूरे दिन शिवालयों में पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी रहा,जिससे क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह शिवमय बना रहा।
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