गुरु पूर्णिमा पर ट्रेनों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गुरु पूर्णिमा पर ट्रेनों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
बरौनी में गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। ग्रामीण महिलाएं सबसे ज्यादा थीं। मंगलवार शाम से लोग स्नान करने के लिए पहुंचे, जिसके चलते ट्रेनों की बोगियां भी पूरी तरह भरी रहीं। हालात मेले जैसे हो गए, और सुरक्षा के लिए आरपीएफ तथा जीआरपी की टीम तैनात रही।
बरौनी। गुरु पूर्णिमा पर सिमरिया गंगा स्नान के लिए आने व जाने वाले श्रद्धालुओं से बुधवार को मेल एक्सप्रेस सहित पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ बनी रही।गंगा स्नान करने के लिए बरौनी स्टेशन आने वालों में सबसे ज्यादा भीड़ ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रद्धालुओं की बनी रही। मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बरौनी जंक्शन पहुंचने लगे।कई लोग तो गंगा स्नान को लेकर मंगलवार की दोपहर में ही अपने घर से निकल गए थे।इसका सबसे अधिक असर ट्रेनों में देखने को मिला।दरभंगा,पटोरी,समस्तीपुर,खगड़िया रुट से आने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक महिलाओं की भीड़ रही।
यह सिलासिला बुधवार की देर रात तक चला।ट्रेनों की बोगियां पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। बाथरूम तक लोग घुसे थे।इसके कारण बरौनी जंक्शन पर मेला जैसा दृश्य देखने को मिला।इस दौरान सड़क मार्ग भी गुलजार बना रहा।सुरक्षा व्यवस्था व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारी व जवानों की टीम बरौनी प्लेटफार्मों पर विशेष तौर पर तैनात किये गये थे।
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