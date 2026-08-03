बांका :सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़
बांका में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजे। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया।
बांका, एक संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कई श्रद्धालु सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए कतार में खड़े रहे। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी। महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और शिव आराधना का भी आयोजन किया गया।
पहली सोमवारी को लेकर पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न होने से श्रद्धालुओं ने संतोष व्यक्त किया।
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