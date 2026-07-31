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पहले दिन बोलबम के नारों से गूंजा अजगैवीनाथ धाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन के पहले दिन अजगैवीनाथ धाम में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़

पहले दिन बोलबम के नारों से गूंजा अजगैवीनाथ धाम

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन के पहले दिन अजगैवीनाथ धाम में कांवड़िया की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा शहर और कांवड़िया पथ भक्तों से पट गया। कांवड़िया द्वारा जलाए जा रहे धूप-दीप से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। इससे यहां देवनगरी होने का एहसास हो रहा है। बुधवार की रात से ही यहां पहुंच रहे कांवड़िया से रेलवे स्टेशन से गंगा घाट तक का पूरा मार्ग भरा रहा। छपरा के कांवड़िया शंकर सिंह ने बताया कि भगवान भोलेनाथ का अतिप्रिय मास सावन गुरुवार से शुरू हो गया है। इस वर्ष प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था सराहनीय है।

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कांवड़िया की भारी भीड़

सुल्तानगंज में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों तथा पड़ोसी देश नेपाल से कांवड़िया की भारी भीड़ उतर आई है। विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे कांवड़िया ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा अजगैवीनाथ के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया। इसके बाद पंडितों द्वारा जल-संकल्प कराकर अपने कांवड़ में गंगाजल लेकर बोलबम का गगनभेदी नारा लगाते हुए वे बाबाधाम की ओर रवाना हो गए।

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सावन मास की मान्यता

ऐसी मान्यता है कि सभी मासों में सावन मास उत्तम माना जाता है, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सावन माह में बाबा भोलेनाथ को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगाजल से जलाभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन शुरू होते ही कांवड़िया की भीड़ दिखाई देने लगी है। केसरिया वस्त्र पहने कांवरिया बाबा भोले का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले सुनसान रहने वाला पथ अब गुलजार हो उठा है।

सुरक्षा व्यवस्था

जिला प्रशासन ने कांवड़िया की सुरक्षा के लिए सुल्तानगंज में पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर पुलिस बल और महिला पुलिस की भारी तैनाती की गई है। विभिन्न चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कच्ची कांवड़िया पथ पर भी जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल से आए कई जत्थे आकर्षक और भारी-भरकम कांवड़ लेकर भक्ति में डूबे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुवार को अचानक हुई बारिश से कांवड़िया आनंदित होते रहे।

सामान्य प्रश्न

कांवरिया कहाँ-कहाँ से आए हैं?
सुल्तानगंज में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों एवं पड़ोसी देश नेपाल से कांवड़िया की भारी भीड़ उतर आई है।
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