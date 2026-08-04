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पंचक समाप्त, उमड़ने लगा कांवड़ियों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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लक्सर। मंगलवार चार अगस्त रात्रि 9:54 बजे पंचक समाप्त होने के साथ ही गंगाजल लेने के लिए शिवभक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ हरिद्वार और आसपास के गंगाघाटों

पंचक समाप्त, उमड़ने लगा कांवड़ियों का सैलाब
पंचक समाप्त, उमड़ने लगा कांवड़ियों का सैलाब

लक्सर संवाददाता। पंचक समाप्त होने के साथ ही गंगाजल लेने के लिए शिवभक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। अ ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप भारद्वाज शास्त्री और पुरुषोत्तम आचार्य नौटियाल ने बताया कि सनातन परंपरा में कई श्रद्धालु पंचक काल में गंगाजल भरने से परहेज करते हैं। पंचक समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल भरते हैं और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं।

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