सावन की शुरुआत के साथ शिवालयों में उमड़ी आस्था, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा लातेहार

श्रावण मास के शुभारंभ पर लातेहार जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक, पूजा-अर्चना और विशेष आरती का आयोजन किया। पंडित योगेश उपाध्याय ने बताया कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस दौरान की गई उपासना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

लातेहार, हिटी। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही गुरुवार को लातेहार जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर पूरे दिन हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में डूबे रहे।

श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना जिला मुख्यालय स्थित बाजारटांड़ शिव मंदिर, साईं मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग तथा पंचमुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिरों में रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन भी किया गया। पंडित योगेश उपाध्याय ने बताया कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान श्रद्धा और सच्चे मन से की गई शिव उपासना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

विशेष महत्व उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सावन सोमवार को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। वहीं चंदवा में देवनद-दामोदर नदी से कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। बरवाडीह के पहाड़ी शिव-पार्वती मंदिर, बाजार स्थित पंचमुखी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पुजारियों ने भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती संपन्न कराई। मनिका के दोमुहान नदी मंदिर और नामुदाग सहित बारियातू, महुआडांड़, गारू एवं जिले के अन्य प्रखंडों के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे जिले में सावन के पहले दिन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला。