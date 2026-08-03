सावन की पहली सोमवारी पर जगन्नाथपुर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
जगन्नाथपुर में सावन माह की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना की, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। महिला श्रद्धालुओं ने सोमवार का व्रत रखकर शिव की आराधना की। मंदिरों में जयघोष के साथ भक्तिमय वातावरण बना रहा।
जगन्नाथपुर। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर जगन्नाथपुर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जगन्नाथपुर शिव मंदिर, ब्लॉक मंदिर तथा मलूका मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं पूजन के लिए उत्साहपूर्वक पहुंचे।मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन की पहली सोमवारी होने के कारण मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा।कई
महिलाओं ने सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की, जबकि अविवाहित युवतियों ने योग्य वर एवं सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए उपवास रखा और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।मंदिरों में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं को संकल्प दिलाकर विधिवत पूजा-अर्चना कराई। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य एवं क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की।
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