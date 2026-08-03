बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़
सावन के पहले सोमवार पर बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारिश और तेज हवाओं के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्तों ने गंगा स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद थे।
मुहम्मदाबाद। सावन के प्रथम सोमवार पर ग्राम बैजलपुर स्थित अति प्राचीन बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तेज बारिश और हवाओं के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। तड़के तीन बजे से श्रद्धालु बच्छलपुर घाट पहुंचकर गंगा स्नान करने लगे और पवित्र जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। हर-हर महादेव और बम-बम भोले" के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और लोककल्याण की कामना की। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक रही। भारी भीड़ को देखते हुए कोतवाली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।
मंदिर परिसर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखी गई। घंटों, शंखनाद और शिव भजनों से पूरा वातावरण शिवमय बना रहा। क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी भक्तों ने पूजा-अर्चना की।
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