हाय गर्मी! कोविड की चौथी लहर से ज्यादा हीटवेव का डर, ये हैं चिंता के 3 बड़े कारण

Weather Update: बिहार, आंतरिक ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में आज हीटवेव के आसार हैं। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में 1 मई तक हीटवेव की संभावना है।

